La Grande-Bretagne a-t-elle vaincu le virus ? La nouvelle vie des Londoniens

Le Royaume-Uni a enregistré zéro décès dimanche. Une lueur d'espoir à l'heure où le pays desserre les taux. Confinés chez eux depuis janvier, les Britanniques peuvent à nouveau profiter des parcs, et même retourner à la piscine. Les baigneurs étaient impatients de ressortir leur plus jolie bouée même avec une température extérieure de 10 °C. "On n'a pas nagé depuis le 5 janvier. Donc on est plus qu'excité de revenir et de se jeter à nouveau à l'eau", confie une dame. "On est dehors. On fait de l'exercice. C'est tellement bon pour notre santé mentale. Ça m'avait terriblement manqué", témoigne une autre.