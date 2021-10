La Palma : une éruption sans fin ?

Des fumées et des cendres, encore et encore. Cela fait déjà un mois que l'éruption a commencé sur l'île espagnole de La Palma. Des rivières de lave coulent depuis les flancs de la montagne jusqu'à la mer. En coulée successive, le Cumbre Vieja a englouti plus de 760 hectares et détruit près de 2 000 bâtiments. Il a fallu évacuer près de 7 000 personnes sur les 85 000 de l'île.