La Pennsylvanie, un État-clé au cœur de la bataille pour la Maison Blanche

À quelques heures du scrutin, ce mari 3 novembre, tous les regards sont portés sur cet État et ses 12 millions d’habitants. C'est en Pennsylvanie, l'État natal de Joe Biden, que Donald Trump avait emporté la présidentielle américaine avec tout juste 44.000 voix en 2016. Depuis quarante-huit heures, les deux candidats à la Maison Blanche multiplient les meetings, signe de l'importance de cet État qui pourrait être décisif dans la course à la Maison Blanche.

Pour faire mentir les sondages, le président sortant enchaîne les meetings à un rythme effréné depuis dimanche et ses partisans jettent leurs dernières forces dans la bataille en occupant le terrain. Sur un parking d’un supermarché du comté de Luzerne, une centaine de partisans du candidat républicain étaient réunis dimanche. "On met les bouchées doubles car c’est encore très partagé dans cet État. On fait tout ce qu’on peut pour faire pencher la balance. Les Amish, les Indiens… On va à la rencontre de tous ceux qui veulent bien nous écouter", explique un militant pro-Trump, chapeau de cow-boy vissé sur la tête.

A quelques encablures de là, dans un quartier résidentiel, des militants démocrates font du porte-à-porte, beaucoup moins bruyant mais tout aussi efficace pour mobiliser. La famille Gluksman vit et vote à New York. En ce dernier jour de campagne, elle est venu prêter main forte aux habitants de Pennsylvanie. "Si vous regardez les chiffres, cet Etat sera le plus décisif. Pour nous, il était essentiel d’être sur le terrain", explique ce militant pro-Biden. "Chaque vote sera extrêmement important dans tout l’Etat", soutient encore un habitant qui votera démocrate, rappelant que Donald Trump avait raflé finalement la mise d'une courte tête il y a quatre ans.