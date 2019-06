VIDÉO - La poignée de main historique entre Donald Trump et Kim Jong-un ensemble dans la DMZ qui sépare les deux Corées

Cette rencontre ne suffira probablement pas à régler le délicat dossier nucléaire nord-coréen. Mais le symbole est important pour deux pays qui se menaçaient mutuellement d'annihilation il y a encore un an et demi: jamais un président américain n'a rencontré le plus haut responsable nord-coréen à la frontière la plus emblématique de la guerre froide.





Kim Jong-un a regagné à pied la Corée du Nord dimanche, raccompagné par Donald Trump et le président sud-coréen Moon Jae-in, au terme d'une rencontre historique dans la Zone démilitarisée entre les deux Corées. S'adressant à la presse après le départ du dirigeant nord-coréen, M. Trump a annoncé que des négociateurs des deux pays reprendraient les discussions "d'ici deux à trois semaines" à propos du programme nucléaire de Pyongyang. Le président américain a également indiqué avoir invité Kim Jong-un aux Etats-Unis.