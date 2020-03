La politique au nom de Dieu

Les États-Unis et la Russie, deux des plus grandes puissances mondiales, seraient-elles présidées par des envoyés de Dieu ? C'est en tout cas ce qu'affirment les partisans de Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce dernier vient de décider de faire entrer dans la Constitution russe que la foi en Dieu est un élément constitutif de l'unité de son pays. Et ce n'est pas la première fois qu'il manifeste ainsi son attachement à la religion. Selon notre éditorialiste, ces décisions mêlant juridisme, politique et piété ne sont pas dues au hasard. Comment l'expliquer ? Quid du président américain ?



Ce samedi 7 mars 2020, Olivier Mazerolle, dans la chronique "L'opinion de Mazerolle", nous parle de Trump et Poutine, deux présidents qui mélangent politique et religion. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/03/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.