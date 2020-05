La potion magique de Madagascar

Un tweet a affirmé que l'Etat malgache aurait claqué la porte de l'OMS et appelle tous les pays africains à en faire de même. Pour cause, la mauvaise foi de l'Europe envers l'Afrique faisant notamment référence à la tisane malgache Covid-Organics destinée à contrer le virus du Covid-19. Cette organsiation sanitaire a en effet mis en garde sur l'utilisation de celle-ci, mais ce n'est pas pour autant que le pays s'en est retiré. D'un autre côté, certains tweets disent que cette dernière a validé ce remède traditionnel. En réalité, l'OMS a seulement décidé d'ouvrir les discussions et appuiera le processus d'observation clinique sur tout le territoire malgache. Découvrez également le bonus de la polémique d'Air France et Trump, le vengeur pas masqué.



Ce dimanche 31 mai 2020, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle de la guerre entre l'OMS et Madagascar au sujet de la validation de la tisane traditionnelle contre le coronavirus. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/05/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.