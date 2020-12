La Russie lance sa campagne de vaccination de masse

Aux yeux du monde entier, ce sont les premières images de vaccination contre le Covid-19, effectuée dans l'une des 70 cliniques réquisitionnées à Moscou ce samedi. L'objectif des autorités russes est clair : vacciner massivement et au plus vite. Ici, la priorité est donnée aux professionnels de santé les plus exposés au virus. Mais aujourd'hui, chaque citoyen entre 18 et 60 ans peut se porter volontaire.