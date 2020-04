La stratégie des Pays-Bas face au coronavirus

Alors que de nombreux pays européens se barricadent face au coronavirus, les Pays-Bas excluent un confinement de la population. Seuls les musées, les salles de sport et les bars sont fermés. L'essentiel est de garder une distance d'un mètre et demi. Trouver un Néerlandais portant un masque relève même du miracle. À Amsterdam où s'est rendue notre équipe, l'ambiance n'a rien à voir avec celle de Paris, Madrid ou Rome.



