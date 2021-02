La Suède, le pays qui veut faire disparaître le cash

Et ça se vérifie partout par ces toilettes publiques qui se payent uniquement par carte bancaire. Même chose dans les églises pour les dons. Elles sont équipées du système Swish. Ça va même plus loin avec certains commerces qui refusent carrément le cash. En Suède, refuser la monnaie est tout à fait légal, même sur de petits montants. Pour les enseignes, l'intérêt est triple : moins d'attente pour les clients, plus besoin de compter, recompter et transporter la monnaie, sans parler du risque de vol désormais limité. Le plus étonnant, c'est que les banques aussi refusent le liquide. Dans 60% d'entre elles, il est impossible de déposer des espèces sur son compte. Officiellement, c'est pour lutter contre l'économie souterraine et empêcher les braquages. Mais selon ce spécialiste de la finance, il y a d'autres raisons moins avouables.