La Suisse a commencé son déconfinement progressif

Plusieurs pays voisins de l'Hexagone ont décidé de rouvrir les crèches, les écoles et les commerces. C'est le cas de la Suisse où le déconfinement a débuté progressivement. Dans les crèches, les consignes sont strictes comme l'interdiction de rentrer à l'intérieur du bâtiment par exemple. Les salons de coiffure et certains commerces figurent également parmi les secteurs concernés par cette réouverture. Tout est fait pour rassurer la clientèle. Grâce à l'auto-discipline qui fonctionne, le déconfinement va donc se poursuivre par étapes dans le pays.



