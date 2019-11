La tension monte d'un cran à Hong Kong entre autorités et manifestants

La violence gagne du terrain à Hong Kong. Jusqu'ici, la confrontation entre les autorités et les opposants ne montre aucun signe d'apaisement. Les forces de l'ordre ont sorti des canons à eau et ont même fait des tirs à balle réelle pour contrer les manifestants. De leur côté, ces derniers sont de mieux en mieux équipés. Les protestataires n'hésitent plus à utiliser des arcs et des flèches pour les affronter.



