VIDÉO - La Turquie en proie à des crues meurtrières

Depuis lundi, plusieurs hélicoptères survolent la région de Dereli à la recherche des 9 disparus. Un peu plus de 900 secouristes sont sur place, pour déblayer et porter assistance à la population sinistrée. Les dégâts matériels constatés sont aussi importants dans la ville. De nombreuses voitures ont été emportées par les eaux et, les maisons, les commerces envahis par la boue.

Mais plus que Dereli, c'est toute la province qui est frappée par les intempéries. Selon les autorités locales, au moins 17 bâtiments ont été détruits et plus de 360 endommagés sur Giresun. En l’espace de quarante-huit heures, il est tombé sur la ville de Dereli l'équivalent de plus de la totalité des pluies d'un mois d’août.