Lac Léman : les givrés se jettent à l'eau pour la 82e coupe de Noël

La douche froide avant le grand bain glacé. Les flamants roses envahissent le Lac Léman et les Dalton se font la malle à la nage. "Il faut un peu de folie dans la vie" ; "C'est le onzième que je fais, c'est magnifique parce qu'on se sent bien après", lancent des participants. Le principe est de parcourir 100 mètres dans une eau à sept degrés. Ce week-end, 3200 nageurs se sont donné rendez-vous à Genève pour l'une des compétitions les plus populaires de Suisse.

Entre défilé de mode et compétition, ce joyeux bazar ravit les spectateurs emmitouflés. "C'est le plaisir d'être avec des amis, de partager toujours une aventure complètement folle", lance l'une d'elles. Il ne se dit jamais malade. À 88 ans, Willem est le doyen de la course.

Comme un défi, un objectif de vie, à l'arrivée, certains ressentent une immense fierté. "On l'a fait. La première fois, mais pas la dernière" ; "On est plus héroïque quand on nage lentement, car on reste plus longtemps dans l'eau", lancent-ils. La coupe de Noël, c'est une tradition qui perdure depuis 1934 à Genève.