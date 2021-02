Larry the cat : 10 ans au service de sa majesté

Depuis dix ans, Larry a servi le Royaume-Uni aux côtés de trois Premiers ministres, au 10 Downing Street. Il a même sa biographie officielle sur le site du gouvernement. "Larry a su conquérir le cœur des Britanniques et des journalistes. Chaque jour, il reçoit des tonnes de friandises et de caresses".

Sa majesté est aussi un atout politique. S'il s'est montré amical avec Barack Obama, Donald Trump, lui, n'a pas reçu le même accueil. Sur les réseaux sociaux, son compte parodique est suivi par plus de 430 000 abonnés. Et quand on interroge son mystérieux auteur, voici ce qu'il répond : "Les politiques ne font que loger chez moi jusqu'à ce qu'ils soient virés ! C'est moi qui dirige les lieux !" Humphrey, le chat de Margaret Thatcher, recevait même un salaire de 120 euros par an. Larry, lui, travaille gratuitement. Mais son record de longévité pourrait bien faire pâlir quelques hommes politiques.