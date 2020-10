Latinos, clandestins à vie

La question raciale est centrale dans cette élection 2020. On estime qu'en 2060, un habitant sur trois des Etats-Unis sera d'origine hispanique. Pourtant, ils ne se sentent pas comme des citoyens à part entière. Certains sont là depuis des décennies, ils ont des enfants américains. Ils sont essentiels à l'économie, pourtant ils sont condamnés à la clandestinité à vie.



La vie clandestine est un univers brumeux. Lorsque l'on s'éloigne du centre-ville de Dallas et de ses tours ultra-modernes, on dit très vite adieu au rêve américain. Un peu partout en périphérie, les petites mains s'affairent. En général, ce sont des immigrés illégaux. C'est si banal au Texas et la grande majorité y habite depuis très longtemps. C'est une vie cachée au quotidien. Une grande partie de l'économie américaine repose sur cette main d'œuvre. Dans le bâtiment, un ouvrier sur deux est un clandestin. Ils sont payés moitié moins que les Américains. Les onze millions d'illégaux américains n'ont pas le droit de vote.



