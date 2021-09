Le 20H de TF1 à New York pour les 20 ans du 11-Septembre

Il y a tout juste 20 ans, des avions de ligne piratés par Al-Qaïda percutaient le World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington, mettant à terre ces symboles de la puissance américaine sous les yeux du monde entier. À l’occasion de l’anniversaire de ces attentats qui ont bouleversé le début du XXIe siècle et alors que la guerre en Afghanistan, déclenchée en représailles, vient de connaître une fin chaotique, le 20H de TF1 s'est mobilisé ce samedi pour comprendre et analyser les conséquences de cette tragédie.