Le ballet féérique des drones en Chine

Derrière le show, il y a bien une prouesse technologique. Depuis deux semaines, des techniciens préparent et répètent un spectacle de 300 drones. Coordination, trajectoire... Rien n'est laissé au hasard. “On est en train de les placer un par un, ils ont tous un positionnement spécifique” à 1 mètre de distance et un alignement au millimètre. Chaque drone obéit à une position GPS pré-enregistrée. Derrière les écrans, une multitude de paramètres à surveiller comme “la tension de chaque batterie, les interférences magnétiques, la latitude, la longitude”. Les 100 multicolores s'envolent. La prestation durera 20 minutes, batterie oblige.

Chaque année, cette entreprise organise 200 spectacles à travers tout le pays. Tout commence par un simple dessein. “Pour faire la tour Eiffel, je prends un modèle 3D, puis je marque chaque ligne de petits points. Chaque point représente un drone. Quand on fait des formes simples comme des cercles, des carrés, c'est rapide, ça prend une demi-heure. Mais si c'est un dragon, ça peut me prendre plus de deux jours”. Un investissement gagnant pour cette patronne. En Chine, le nombre de spectacles de drones a triplé en un an. “L'avantage des drones, c'est qu'ils sont écologiques. Ils ne polluent pas comme les feux d'artifice et en plus, ils sont silencieux”.