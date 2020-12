Le Brexit est-il devenu une affaire passionnelle ? Mise au point de François Lenglet

Les convulsions du Brexit durent depuis quatre ans. Selon François Lenglet, la décision des Britanniques de rompre avec l'Europe va à l'encontre de l'intérêt des entreprises. En rétablissant les frontières, ce sont les passions politiques qui l'emportent au mépris du commerce. Et pour cause, 47% des exportations britanniques vont en Europe et 53% des importations proviennent de l'Europe.

François Lenglet précise par la suite que l'indépendance nationale est curieusement devenue un thème international. Ainsi, chacun fait son petit Brexit et comme toujours les Anglais sont précoces et plus radicaux. Le spécialiste économie de TF1 rappelle qu'en 1940, Charles de Gaulle notait déjà que "l'Angleterre est une île, la France le cap d'un continent". "Conclusion banale et définitive" disait-il.