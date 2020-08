Le calvaire des migrants confinés sur l'île de Lesbos

Les conditions sanitaires sur le camp sont déplorables. Il n'y a pas d'eau courante, très peu de ramassage d'ordure, ... Le confinement complique tout à l'intérieur. Des enfants organisent eux-mêmes la collecte des déchets, et cela malgré la crise épidémique, et les risques liés au coronavirus. Par miracle, aucun cas de Covid n'a pour l'heure été confirmé sur les lieux. Alors, les associations demandent à ce que les migrants ne soient plus enfermés à l'intérieur.



