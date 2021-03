Le canal de Suez toujours bloqué par le porte-conteneurs géant Ever Given

Les dragueurs sont entrés en action. Ils ont extrait des tonnes de sables et de rochers pour tenter de désensabler le mastodonte. La coque n'est pas endommagée. Le gouvernail et les hélices sont dégagés. Les sauveteurs vont profiter d'une marée haute de deux mètres prévue demain soir. Elle permettrait au navire de flotter de nouveau pour reprendre sa route. Si l'opération échoue, il faudra utiliser les grands moyens.

Quant aux causes du naufrage, jusqu'ici, les autorités l'expliquaient par les mauvaises conditions météorologiques. Aujourd'hui, elles n'excluent pas l'hypothèse d'une erreur de navigation. En attendant, les abords du canal se sont transformés en gigantesque parking. Quelque 200 cargos attendent toujours aux entrées Nord et Sud du canal. Une course contre la montre est engagée. Chaque jour de blocage entraîne des retards de livraison de pétrole et d'autres produits. Des pertes qui pourraient devenir colossales.