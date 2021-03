Le canal de Suez toujours bloqué par un cargo de 400 mètres de long

Du jamais-vu : une opération de remorquage sans précédent est en cours dans le canal de Suez pour débloquer un porte-conteneurs géant. Le navire de plus de 219.000 tonnes, en provenance de Yantian (Chine) mais battant pavillon panaméen, circulait en direction de la Méditerranée pour ensuite rejoindre Rotterdam, aux Pays-Bas, lorsqu’il s’est échoué mardi sur l’une des rives du canal, avant de se placer en travers et d’obstruer la voie navigable. "Le porte-conteneurs s'est échoué accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent", a indiqué la compagnie Evergreen Marine Corp, à qui appartient le cargo Ever Given.

L'incident survenu dans la nuit de mardi à mercredi entraîne des embouteillages massifs de navires et d'importants retards de livraison de pétrole et autres produits commerciaux. La nouvelle a fait bondir les cours du pétrole mercredi. Ce jeudi, le canal de Suez est toujours fermé à la navigation à cause du porte-conteneur.