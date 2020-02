Le carnaval d'Etroubles, une fête haute en couleurs pour chasser l'hiver

Chaque mois de février, on se prépare pour le carnaval à Etroubles (Italie). Pour les habitants, c'est le jour le plus important de l'année. Ceux qui participent au défilé se parent de costumes qui, selon leurs dires, valent de l'or. Au travers des ruelles, une armée de lumière traverse les bourgs et importune les passants comme il y a deux siècles, au moment où les 40 000 soldats de l'empereur ont conquis l'Italie. Ce rituel sert aussi à chasser l'hiver et faire venir le printemps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.