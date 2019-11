Le chien nu, une tendance au poil !

"El día de los muertos", le jour des morts, est une fête très spéciale au Mexique. Un carnaval très coloré où l'on danse, on chante et on offre des offrandes aux personnes disparues. Plus spécifique, les "xoloitzcuintle" ou chiens nus du Mexique ont été la star parmi les autres chiens qui ont défilé durant l'événement. Selon la tradition religieuse, c'est ce chien qui conduirait l'esprit des défunts au royaume des morts. Son ancêtre serait le chien chinois à crête, avec une garniture seulement sur la tête et la queue.



