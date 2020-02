Le déraillement d'un train en Italie a fait deux morts

Peu avant six heures du matin, ce jeudi, la motrice d'un train en direction de Bologne a déraillé au sud de Milan (Italie). Elle heurte un chariot sur une autre voie et percute un bâtiment avant de se disloquer. Contrairement au reste du train, la motrice, elle, n'est plus qu'un amas de débris. Si une trentaine de passagers ont été légèrement blessés, les deux machinistes à l'avant du train, eux, n'ont pas survécu.



