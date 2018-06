VIDÉO - Kim Jong-Un : cinq choses que sa biographie officielle ne dit pas

Le monde l'avait découvert en 2011, à la mort de son père, et voit régulièrement son visage aux infos, lorsque les tensions sont ravivées dans la péninsule coréenne ou, comme après le sommet historique qu'il a tenu à Singapour avec Donald Trump ce mardi, qu'elles s'apaisent. Kim Jong-Un est le dirigeant du pays le plus fermé au monde et le roman national écrit par le parti communiste en a fait un leader sage et charismatique. Sa biographie officielle recèle de faits héroïques et explique par exemple qu'il a appris à conduire une voiture à l'âge de trois ans.





En dehors de cette biographie martelée par le régime, très peu d'informations ont filtré sur ce jeune leader. Sa date de naissance officielle, 1982, aurait même été changée pour la faire coïncider avec la naissance de son grand-père Kim Il-Sung, en 1912.





Si les exactions du régimes ont été racontées par de nombreux témoins, certaines anecdotes sur la cruauté du leader se sont en revanche révélées fausses. La presse internationale avait notamment repris l'information selon laquelle il aurait exécuté son oncle en le faisant dévorer par des chiens. Dans ce mélange de propagande du régime et de fausses rumeurs propagées par ses opposants, difficile de dresser son portrait.





Pourtant, au cœur de cette guerre de l'information, certains éléments de la personnalité du dictateur ont fuité.