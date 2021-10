Le document : dans les coulisses de la plus grande usine de batteries électriques d'Europe

L'Europe commence à fabriquer des batteries électriques. En Suède, un site gigantesque est construit au beau milieu d'une forêt à Skelleftea. Nous l'avons visitée.

Il a fallu couper des pins et des sapins de l'immense forêt de Skelleftea pour faire sortir de terre cette gigantesque fabrique de batteries électriques. Elle est encore loin d'être terminée. À terme, elle sera grande comme 70 terrains de football. Dans cette partie de la Suède, depuis deux ans, des camions, des tractopelles et des pelleteuses effectuent des va-et-vient permanents. On y retrouve 2 300 employés et des dizaines de nationalités différentes.

La première partie de l'usine est presque terminée, mais nous n'en avons vu qu'une infime partie. Et pour cause, la concurrence fait rage dans ce secteur. Selon Fredrik Hedlund, directeur de l'usine Northvolt Ett à Skelleftea (Suède), le site fabrique le cœur des batteries, les cellules. Et tout y est fait, de A à Z. Les responsables ont hâte de démarrer et d'aller vite pour répondre aux besoins croissants de leurs clients, les constructeurs automobiles principalement.

L'objectif est de produire 300 000 batteries par an à destination du marché européen, dès 2022. Et les matières premières proviennent principalement d'Asie, d'Australie et du Canada. Le lithium, le nickel, le cobalt, sans lesquels il sera impossible de fabriquer des batteries sur ce site. Des productions qui seront ensuite expédiées grâce au port de la ville.

