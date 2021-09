Le document : l'inquiétante remontée de l'épidémie en Floride

À Tampa, nous avons cherché des habitants masqués, mais sans succès. Dans les endroits clos ou à la caisse des supermarchés, ils ne portent pas de masques et la plupart des gens sont fiers d'incarner cette exception. Et pour cause, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, est en guerre contre ceux qui réclament plus de restrictions sanitaires. Comme Donald Trump, à l'époque de sa présidence, il refuse d'appliquer les recommandations sanitaires dans son État.