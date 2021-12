Le document : les mustangs sauvages sont-ils trop envahissants aux Etats-Unis ?

Ils sont l'emblème de l'Ouest américain, des grands espaces et de la liberté. Mais les chevaux sauvages sont devenus trop nombreux sur les terres publiques des États-Unis. Plusieurs fois par an, l'office des terres américains en capture plusieurs centaines d'un coup. Pour ce faire, un hélicoptère les prend en chasse et les canalise vers un enclos. Polémique aux États-Unis, ces prélèvements sont soutenus par de puissants syndicats d'éleveurs de bovins. Les éleveurs bovins se plaignent de la présence des chevaux sur les grandes plaines publiques ou pâturent également leurs vaches. Ils militent pour que l'Etat capture encore plus de chevaux.