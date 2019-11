Le face-à-face policiers-étudiants fait craindre le pire à Hong Kong

L'Université polytechnique de Hong Kong est toujours assiégée. Des flammes jaillissent à l'entrée du bâtiment, et dehors, l'affrontement entre la police et les étudiants ne fait qu'empirer. Débordées, les autorités disent vouloir commencer l'utilisation de balles réelles, si besoin. De leur côté, les parents des étudiants manifestent dans les rues pour défendre leurs enfants. Le pouvoir chinois prévient que si la violence continue, l'avenir sera "épouvantable".



