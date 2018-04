VIDÉO - Le fastueux dîner d'Etat entre Donald Trump et Emmanuel Macron

Après avoir évoqué les nombreux dossiers qui les lient, Emmanuel Macron et Donald Trump ont chacun porté un toast à l'amitié entre leurs pays mais aussi évoqué leur relation. "Beaucoup commentent notre amitié personnelle", a remarqué Emmanuel Macron. "J'ai appris à vous connaître, vous avez appris à me connaître. Nous savons l'un et l'autre que nous ne changeons pas facilement d'avis. Mais nous avons la volonté de travailler ensemble et la capacité de nous écouter l'un l'autre.", a noté le président Macron.