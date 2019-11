Le Français enlevé dimanche au Mexique a été libéré

Selon une source gouvernementale mexicaine à l'AFP ce lundi, le Français enlevé dimanche au Mexique dans un parc national a été libéré, tout comme le Mexicain présent avec lui : "Le Français ainsi que le Mexicain ont été libérés", a indiqué cette source sans fournir plus de détails.

Les deux hommes avaient fait l'objet plus tôt dans la soirée d'une demande de rançon, avait indique le ministre mexicain de la Sécurité, Alfonso Durazo : "Il y a eu des contacts et on a demandé effectivement une rançon. (...) Nous sommes très très proches d'un dénouement favorable à cette enquête", déclarait M. Durazo à des journalistes après un événement public à Mexico.