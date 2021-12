Le grand format : l’huile d’olive ou l’or vert de l’Europe

Sur ce marché, la France a sa place avec une huile haut de gamme produite de manière artisanale, comme aux Baux-de-Provence, au Moulin Castelas. Après la cueillette à la main, les olives y sont triées, lavées et pressées dans un moulin. L'huile vierge y est aussitôt goûtée pour être mélangée à d'autres cuvées. Une production artisanale de 200 tonnes par an, vendue en épicerie fine environ 30 euros le litre.

Les clients aimeraient en acheter plus, mais c'est impossible. Le climat de l'Hexagone ne permet pas d'en produire autant que l'Espagne, la Grèce ou l'Italie. Et il y a le coût des terrains agricoles, trop cher, qui empêche de créer de grandes exploitations. Au total, l'ensemble des oléiculteurs tricolores produisent chaque année 5 000 tonnes d'huile. C'est une goutte d'eau comparé à notre voisin espagnol, le numéro 1 mondial. Il produit un million de tonnes par an et assure à lui seul la moitié de la consommation de l'ensemble de la planète.