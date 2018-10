VIDÉO - Le juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême : des manifestations dans plusieurs villes américaines

Dans une Amérique marquée par le scandale Weinstein et le mouvement #MeToo, les slogans féministes étaient de sortie. On pouvait lire sur les pancartes des manifestants "I believe her" ("je la crois", en référence Christine Blasey Ford, accusatrice de Brett Kavanaugh), "Smash patriarchy" ("détruire le partiarcat"), "No justice no seat ("pas de justice, pas de siège") et "Grabs back", ("Elle attrape en retour", en écho au fameux "grab her by the pussy" de Donald Trump). Pour les participants et participantes aux protestations, le premier anniversaire de #MeToo avait le goût amer du retour de bâton.





Certains rassemblements ont été terminés par une intervention de la police, indiquent des sources sur place. Plusieurs manifestants ont été interpellés. De son côté, Donald Trump s'est réjoui de cette nomination. "C'est une soirée historique" a-t-il lancé lors d'un rassemblement politique dans le Kansas.