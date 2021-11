Le kilt fait de la résistance en Écosse

En Écosse, la tradition du kilt se perpétue depuis le XVIe siècle. Portée exclusivement par des hommes, cette jupe avait tendance ces dernières années à se raréfier. Une tendance inversée aujourd'hui grâce à une nouvelle génération de créateurs.

Qui pourrait croire qu’à Édimbourg se joue la survie d'une tradition du XVIe siècle. Cela se passe dans la boutique tenue par Gordon, un fabricant de kilts. Porté exclusivement par des hommes, notamment par les soldats, cet habit leur permettait des mouvements plus faciles qu'avec un pantalon. Chaque motif correspond à un clan. “C'est une partie de notre héritage, c'est le vêtement national”. Mais un jour, en faisant le tri dans ses rayons, un détail l'interpelle : “Nous manquions des kilts faits main, qui sont d'une qualité bien supérieure à ceux fait à la machine. Il n’y avait plus assez de fabricants qualifiés pour maintenir notre niveau d'exigence”.

Le commerçant a créé en 2015 une école de kiltmakers. Hélène y forme une nouvelle génération d'artisans. Kiltmaker est devenu un métier en voie de disparition. Moins de 100 personnes dans le monde sont désormais capables de coudre un kilt à la main. Et pour cause, travailler le tartan, cette étoffe à carreaux, est technique. Les plis à réaliser sont très nombreux et le tissu épais. “Vous devez être un excellent couturier, parce qu'on fait tout à la main du début à la fin. Il faut surtout être passionné par l'histoire écossaise, par le kilt et vouloir faire perdurer la tradition”.

Chacun des étudiants doit réaliser six kilts en 6 mois. Parmi les anciens élèves de la Kilt academy, deux couturiers français : Mathilde et Jonathan. Ces Dijonnais s'apprêtent à parcourir l'Écosse à la rencontre d’autres kiltmakers en vue de créer leur propre style et de lancer leur propre marque. Un kilt cousu main de bonne qualité coûte au minimum 600 euros. À ce prix-là, les Écossais n'en ont qu’un ou deux. Par ailleurs, ils ne les portent que pour les grandes occasions comme les mariages, ou les remises de diplômes.

Dans les rues de la capitale, seulement deux ont été repérés dans la journée. Pour en faire acheter plus et maintenir le secteur à flots, il faut innover. Andrea vise même une nouvelle cible : les femmes. “Je suis tombée amoureuse du kilt. C'est tellement pratique, fonctionnel et élégant. Ça aurait été dommage de n'en faire profiter que les hommes”. Ici, beaucoup moins de motifs à carreaux et quelques innovations comme le kilt extensible. Plus étonnant encore, un autre a été conçu en fonction de l’ADN du propriétaire. Des pièces uniques cousues main qui coûtent 1 000 euros. Le prix du luxe à l’écossaise.

