Le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique

Le lac Victoria est une mer intérieure. Il est grand comme les Pays-Bas et la Belgique réunis. Sur ses rives vivent 40 à 50 millions d'habitants. Mais depuis plusieurs années, la ressource s'épuise. Les poissons sont moins nombreux dans les filets des pêcheurs. "Avant, je pouvais en pêcher 30 à 35 par jour. Et maintenant, il m'arrive de rentrer bredouille ou d'en rapporter juste un ou deux", confie l'un d'eux. En cause, le développement de la pêche industrielle et l'explosion démographique. La population des bords du lac a été multipliée par quatre en 50 ans.