Le Luxembourg procède pas à pas au déconfinement

Dès lundi, les professionnels du BTP peuvent reprendre leur activité. Le gouvernement luxembourgeois a commencé le déconfinement par ce secteur, car le contrôle y est plus facile. Par ailleurs, la réouverture a été accompagnée par un testage conséquent. D'ici un mois, les universités, lycées, écoles et crèches pourraient rouvrir tour à tour, à condition que chacun respecte le port de masque. La surveillance y est permanente pour envisager la reprise des autres activités économiques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.