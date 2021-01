Le modèle israélien : 20% de la population vaccinés

Israël, un pays qui a pris beaucoup d'avance. En trois semaines seulement, 20% de sa population a déjà été vaccinés. Les pouvoirs publics ont très tôt investi des sommes colossales dans l'achat des doses, dans la logistique et les campagnes de presse.

En Israël, les citoyens font la file pour se faire vacciner avec beaucoup d'enthousiasme et sur la base du volontariat. Chacun a reçu une convocation par mail ou par l'application de la caisse maladie. Les rendez-vous pour les deux injections sont fixés par avance. Pour l'instant, seuls, les plus de 60 ans et les personnes fragiles, sont convoqués. Et en trois semaines, 1,7 millions d'Israéliens ont été vaccinés, soient 20% de la population, 75% des personnes âgées.

La vaccination est massive et possible tous les jours, jusqu'à tard le soir dans 350 centres dédiés. Ichilov, le grand hôpital de la ville a vacciné jusqu'à 5 000 personnes par jour, le personnel soignant, et déjà 7 000 personnes en Ehpad. Leur frigo est actuellement vide, mais les livraisons sont en cours. Le gouvernement israélien a commandé directement chez Pfeizer très tôt et deux fois au prix payé en Europe, selon certaines sources.

D'ici avril, plus de la moitié des Israéliens devrait ainsi être vaccinés. En attendant, le pays vient d'entamer un troisième et très strict confinement et commence à vacciner le corps enseignant pour permettre un retour rapide à la vie normale.