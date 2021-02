Le nord-est des États-Unis paralysé par une tempête de neige exceptionnelle

Un manteau blanc a recouvert les rues de New York et les principales villes de l'est des États-Unis. Écoles et centres de vaccination fermés, transports publics à l'arrêt, coupures d'électricité… Les Américains vivaient au ralenti lundi, après de fortes chutes de neige dans les États qui longent la chaîne de montagne des Appalaches, à la frontière avec le Canada. La tempête hivernale Orlena est descendue jusqu'en Virginie, au sud de la capitale Washington.

Depuis dimanche soir, il est tombé plusieurs dizaines de centimètres de neige, plus d'un mètre dans certains contés de la Nouvelle-Angleterre, bloquant de nombreux Américains chez eux. Conséquence directe de l'épisode de blizzard, la plupart des centres de vaccination sont restés fermés dans le Connecticut lundi. La ville de Boston a été contrainte de reporter l'inauguration de son nouveau centre destiné aux séniors.

"Nous avons l'habitude de gérer ce genre de neiges à cette période de l'année, mais il est important que les gens prennent cet épisode sérieusement", a déclaré le gouverneur du Massachussetts Charlie Baker aux médias américains. À New York, tous les vols de l'aéroport JFK, et une majorité dans les deux autres de la ville, ont été annulés à cause de la tempête. Dans le célèbre Central Park, 40 cm de neige ont été enregistrés, un tapis neigeux suffisant pour bloquer les transports en commun, mais loin du record en date de janvier 2016, avec près de 70 cm tombés en trois jours.