Le père Pedro et son combat au corps-à-corps contre la pauvreté à Madagascar

En 32 ans, une ville de 25 000 habitants est sortie de terre en lisière de décharge. Un peuple dont les enfants vont de la maternelle à l'université. Une bande dessinée retrace ce destin hors du commun. Parmi l'un de ses principaux soutiens, on retrouve Alain Mérieux. Grâce à sa fondation, il apporte depuis plusieurs années son aide sur le continent africain. Après la création d'une maternité et d'un laboratoire, un nouveau projet vient d'être confirmé et Pedro est heureux. Son combat, un corps-à-corps avec la misère la plus crue, est loin d'être terminé. Son ultime projet est d'éradiquer la décharge et de faire de ces enfants des hommes dignes.