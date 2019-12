Le Portugal déroule le tapis rouge pour faire revenir ses expatriés au pays

Après la crise de 2008, 400 000 Portugais sont partis à l'étranger pour chercher du travail. Depuis, le Portugal est sorti de la crise, mais les entreprises ont du mal à recruter. Pour faire revenir ses ressortissants, le gouvernement a mis en place un programme qui prévoit une aide pouvant atteindre 6 536 euros par personne et une baisse de 50% d'impôt sur le revenu pendant cinq ans. Mais qu'en pensent les entreprises ? Est-ce efficace pour recruter ?



