VIDÉO - Le premier lever de soleil de 2021 sur le Mont Fuji... moment sublime

Ils se sont levés dans la nuit et supporté une température de -8 °C pour vivre cet instant unique. Venus des quatre coins de l'archipel, ces Japonais rêvaient d'admirer le roi du pays : le Mont Fuji. À 8 heures, le soleil commence à illuminer le haut du volcan sacré. En quelques secondes magiques, l'astre est venu se poser au sommet, comme un bijou. On appelle ce phénomène le "diamant du Fuji". "C'est magnifique !". "On ressent la puissance du soleil, cela nous remplit d'énergie pour l'année ", s'enthousiasment les spectateurs.

Un peu plus loin, on célèbre l'année dans l'eau du volcan à 40 °C dans les sources d'eau chaude. "J'aime bien le bain et le paysage est beau", a affirmé l'un des petits baigneurs. "Je voulais me laver de toutes les mauvaises choses de l'année passée et bien commencer la nouvelle", a révélé un autre. Au Japon comme ailleurs, 2020 a été une période difficile. Mais ce 1er janvier, le soleil est au rendez-vous et avec lui, l'espoir d'une année meilleure.