Le rapatriement des corps des treize militaires tués au Mali va être organisé

La ministre des Armées va se rendre à Gao pour rencontrer les camarades des treize militaires décédés. Au Mali, l'émotion et le choc sont toujours aussi grands. Par ailleurs, l'on sait que les corps de ces derniers seront rapatriés en Métropole depuis Bamako. Sur place, la tragédie fait la une des journaux.



