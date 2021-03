Le réveil d'un volcan endormi depuis plusieurs siècles en Islande

Ce samedi matin, on constate les mêmes coulées. Il est conseillé aux habitants de ne pas s'approcher et de fermer les fenêtres. Les émissions de dioxydes de soufre peuvent être un danger. Depuis un mois, la région est sous surveillance après un séisme de 5,7 degrés suivi de milliers de petites secousses. A noter que l'Islande compte 32 volcans actifs et une éruption tous les cinq ans. Il y a dix ans, celle de l'Eyjafjallajökul et ses énormes émanations de fumées avait paralysé une partie du ciel européen pendant une semaine.