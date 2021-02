Le Royaume-Uni forme 30 000 bénévoles à la vaccination

En Angleterre, la campagne de vaccination bat son plein avec plus de deux millions de doses administrées chaque semaine. Pour continuer à ce rythme, former des bénévoles est une nécessité. Les 30 000 volontaires recrutés vont permettre de s'assurer que les gens puissent être vaccinés le plus tôt possible. Ces débutants exerceront bientôt dans les nombreux centres de vaccination opérationnels dans le pays. Mais l'idée de se faire vacciner par des novices doit encore séduire les Londoniens.