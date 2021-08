Le sud de l'Europe et la Turquie en proie aux incendies

Sur la côte turque, le feu atteint désormais les habitations. Sous le regard inquiet des vacanciers, il se rapproche. Des habitants et des touristes ont dû être évacués : les flammes ont gagné la ville de Bodrum. Cela fait cinq jours que les pompiers luttent. Dans les airs, des hélicoptères mais pas d'avions bombardiers d'eau. La Turquie n'en possède aucun, elle a dû demander l'aide des Russes. Les incendies ont déjà fait six morts et plus de 300 blessés.