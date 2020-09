Le sud de la Grèce sous l'emprise de l'ouragan Ianos

Depuis 48h, l'ouragan appelé Ianos frappe l'ouest de la Grèce. Des rafales à 130 km/h et des vagues de plusieurs mètres ont balayé les côtes des îles Ioniennes. Deux personnes ont perdu la vie et une femme a été portée disparue. Torrents de boues, chute d'arbres, coupure d'eau et d'électricité, les dégâts sont déjà très nombreux. Ianos est un "médicane", contraction de Méditerranée et "hurricane". Un phénomène météo rare, similaire aux cyclones tropicaux mais plus fréquents ces dernières années.



