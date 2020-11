Le télétravail, une pratique bien ancrée aux Pays-Bas

Caroline est installée depuis sept ans aux Pays-Bas. Avec le coronavirus, cette Française télétravaille quasiment tous les jours. Et comme la situation dure, un coach payé par son entreprise peut s'inviter chez elle. Pour les réunions à distance, Caroline peut y participer même en prenant un bol d'air à l'extérieur. Des fois, elle emmène son ordinateur pendant ses heures de pause. Aux Pays-Bas, on appelle ça le contrat de confiance.



La flexibilité et la liberté de mouvement sont un art de vivre aux Pays-Bas. Avec toutes ses souplesses, le pays affiche proportionnellement deux fois plus de télétravailleurs que l'Hexagone. Près de 98% des maisons y sont équipées en haut débit.



