Après la vague de froid, le Texas en quête de nourriture et d'eau potable

La scène est digne d'une crise humanitaire et elle se déroule dans l'une des régions les plus riches des États-Unis. Mais il y a encore plus grave. Des millions de personnes sont toujours privées d'eau courante et d'eau potable. Le stade de Houston a été reconverti en centre d'urgence. Et dès 5h du matin, des milliers de Texans s'y précipitent pour quelques bouteilles d'eau. L'organisation y est millimétrée pour ravitailler une partie de la plus grande ville du Texas.