Le tourisme du Mur de Berlin

Le 9 novembre 1989, les habitants de Berlin-Est abattaient le mur qui les séparait de Berlin-Ouest. Trente ans plus tard, le reste de la structure fascine plus que jamais. Chaque année, près de sept millions de personnes viennent en Allemagne pour l'admirer, le toucher, certains tentent même de le franchir.



