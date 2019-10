VIDÉO - Le typhon Hagibis frappe le Japon, faisant au moins trois morts

INTEMPÉRIES - Le puissant typhon Hagibis déferlait samedi soir sur le Japon et notamment sur l'agglomération géante de Tokyo, avec des inondations, des vents violents et des glissements de terrain qui ont causé trois morts selon un bilan provisoire.

Le Japon a beau être habitué à ces phénomènes, au point d’avoir établi une saison des typhons (de juin à octobre), comme il y a une saison des cerisiers en fleurs chaque année, le typhon Hagibis en impose. Selon les termes employés ce samedi par le président de la World Meteorological Organization (Organisation météorologique mondiale), "il fait partie des catastrophes naturelles les plus dangereuses au monde". Samedi 12 octobre, il a atteint les côtes japonaises, plus précisément dans la péninsule d'Izu, à plus d'une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Les autorités déplorent déjà trois morts, une quinzaine de disparus et plus de 90 blessés.